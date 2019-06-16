Боевики обстреляли школу в оккупированном городе Донбасса - ОБСЕ

Фото: СММ/ОБСЕ

В четверг, 13 июня, российские оккупанты обстреляли здание действующей школы в оккупированном населенном пункте Золотое-5 (Михайловка). Об этом говорится в отчет ОБСЕ.

Город неподконтрольный Украине и находится в 58 км от захваченного россиянами Луганска.

Международные наблюдатели обнаружили свежие отверстия от пуль косяке двери в коридоре и в стеклопакетах окон на нескольких этажах здания.

"По их оценке, повреждение было вызвано огнем из стрелкового оружия. Директор школы (в возрасте примерно 50 лет) сообщила о том, что повреждения произошли ночью 13 июня. Ближайшие позиции вооруженных формирований расположены на расстоянии около 700 м к северу от школы", - сообщили в ОБСЕ.

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