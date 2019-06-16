Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
16.06.2019, 13:05

Боевики обстреляли школу в оккупированном городе Донбасса - ОБСЕ

Боевики обстреляли школу в оккупированном городе Донбасса - ОБСЕ - Фото
Фото: СММ/ОБСЕ

Одна из пуль попала в одноэтажный магазин на улице Первомайской в ​​центре населенного пункта

В четверг, 13 июня, российские оккупанты обстреляли здание действующей школы в оккупированном населенном пункте Золотое-5 (Михайловка). Об этом говорится в отчет ОБСЕ.

Город неподконтрольный Украине и находится в 58 км от захваченного россиянами Луганска.

Международные наблюдатели обнаружили свежие отверстия от пуль косяке двери в коридоре и в стеклопакетах окон на нескольких этажах здания.

"По их оценке, повреждение было вызвано огнем из стрелкового оружия. Директор школы (в возрасте примерно 50 лет) сообщила о том, что повреждения произошли ночью 13 июня. Ближайшие позиции вооруженных формирований расположены на расстоянии около 700 м к северу от школы", - сообщили в ОБСЕ.

Читайте также: Донбасс, обстрелы, перемирие: кто кого контролирует

Отправить:
Распечатать:
Теги: обстрел, Донбасс, оккупанты, обсе, школа, Михайловка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 