Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
26.02.2019, 09:58

Боевики установили сроки получения псевдопаспортов - источники

Боевики установили сроки получения псевдопаспортов - источники - Фото
Фото: скриншот видео

Источники LIGA.net сообщили, кого боевики в первую очередь заставляют получать псевдопаспорта в ОРЛО

Реклама
Реклама

Боевики во временно оккупированном Луганске в течение последних дней заставляют получать псевдопаспорта террористической организации ЛНР пенсионеров и так называемых бюджетников. Об этом на правах анонимности сообщили сегодня LIGA.net несколько источников.

"Мол, если не получите, можете и пенсию потерять", - отметил луганчанин Сергей.

Реклама

По его словам, местных чиновников и сотрудников "полиции" в обязательном порядке заставили получить псевдодокументы. "У них, понятно, что выбора нет", - объяснил собеседник.

Он уточнил, что из круга его знакомых, кто получил эти фейковые документы, украинский паспорт никто при этом не сдал.

"Они его не сдавали. А зачем? Говорят - пусть лежит, а лнр-вский ничего же не значит, его можно и потерять, если что", - добавил источник.

Другой собеседник подчеркнул, что до 31 декабря 2019 года всем местным жителям настойчиво "рекомендуют получить эти бумажки".

13 марта 2018 года сообщалось, что боевики заставляют местных жителей получать псевдопаспорта террористической организации ДНР.

Отправить:
Распечатать:
Теги: боевики, Луганск, фейковые документы, псевдопаспорт
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 