Боевики установили сроки получения псевдопаспортов - источники

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Боевики во временно оккупированном Луганске в течение последних дней заставляют получать псевдопаспорта террористической организации ЛНР пенсионеров и так называемых бюджетников. Об этом на правах анонимности сообщили сегодня LIGA.net несколько источников.

"Мол, если не получите, можете и пенсию потерять", - отметил луганчанин Сергей.

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По его словам, местных чиновников и сотрудников "полиции" в обязательном порядке заставили получить псевдодокументы. "У них, понятно, что выбора нет", - объяснил собеседник.

Он уточнил, что из круга его знакомых, кто получил эти фейковые документы, украинский паспорт никто при этом не сдал.

"Они его не сдавали. А зачем? Говорят - пусть лежит, а лнр-вский ничего же не значит, его можно и потерять, если что", - добавил источник.

Другой собеседник подчеркнул, что до 31 декабря 2019 года всем местным жителям настойчиво "рекомендуют получить эти бумажки".

13 марта 2018 года сообщалось, что боевики заставляют местных жителей получать псевдопаспорта террористической организации ДНР.