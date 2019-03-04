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04.03.2019, 10:32

Боевики запугивают жителей Горловки новыми фейками - ИС

Боевики запугивают жителей Горловки новыми фейками - ИС - Фото
Фото: скриншот видео

По данным ИС, специально террористы распространяют ложную информацию о том, что районе в Горловки действует некое "подразделение украинских ССО"

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Командование оккупантов запугивает жителей Горловки сообщениями о якобы прибытии в район  "специального карательного подразделения" из состава полка Азов с бронетехникой. Об этом сообщает  группа Информационное сопротивление.

"Разведка" оккупантов сообщает, что в районе Горловки действует некое "подразделение украинских ССО", специально обученное для "захвата пленных" из состава передовых подразделений оккупационных формирований", - уточняется в сообщении.

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В ИС подчеркнули, что "распространением подобной информации командование оккупантов пытается повысить бдительность подразделений своей 3-й омсбр в боевом охранении и бороться со злоупотреблениями спиртным на передовых позициях".

7 декабря 2018 года группа ИС сообщала, что за время российской оккупации части Донбасса в Горловке Донецкой области затоплены все девять шахт.

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Теги: боевики, ис, Горловка, Азов, ссо, фейки
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