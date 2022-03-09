Более 12 000 военных. Генштаб обнародовал свежие данные по потерям оккупантов
09.03.2022, 09:08
Фото - Генштаб ВСУ
За 13 дней войны против Украины Россия потеряла более 12 000 личного состава. Об этом говорится в сводке от Генштаба Вооруженных сил Украины.
По данным Генштаба, с 24 февраля по 9 марта армия РФ потеряла:
личного состава – более 12 000 человек;
танков – 317;
ББМ – 1070;
артиллерийских систем – 120;
РСЗО – 56;
средств ПВО – 28;
самолетов – 49;
вертолетов – 81;
автомобильной техники – 482;
кораблей/катеров – 3;
цистерн из ППМ – 60;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
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