Более 360 танков и 58 самолетов. Общие потери оккупантов от Генштаба
12.03.2022, 09:59
Фото - Генштаб ЗСУ
Россия за последние сутки в войне против Украины потеряла девять танков, 10 артиллерийских систем и один самолет. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 12 марта (в скобках потери за последние сутки):
- личного состава – более 12 000 (?);
- танков – 362 (9);
- ББМ – 1205 (40);
- артиллерийских систем – 135 (10);
- РСЗО – 62 (4);
- средства ПВО – 33 (2);
- самолетов – 58(1);
- вертолетов – 83 (0);
- автомобильной техники – 585 (27);
- кораблей/катеров – 3 (0);
- цистерн из ГСМ – 60 (0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7(0).
Напомним, что за 10 марта Россия потеряла 266 военных и 18 танков.
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