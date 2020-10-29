Более 50 кг кокаина. В порту Одессы нашли наркотики, спрятанные в бананах – фото

Кокаин доставили на теплоходе с грузом бананов, который прибыл в Украину из Эквадора

Пограничники демонстрируют партию наркотиков в Одессе в морском порту Южный, ее стоимость на черном рынке составляет более 10 млн. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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По данным Госпогранслужбы, кокаин доставили теплоходе с грузом бананов, который прибыл в Украину из Эквадора.

"45 брикетов с наркотиками были спрятаны в конструктивных полостях – вентиляционных люках одного из контейнеров. Все брикеты имели свою фирменную маркировку в виде букв и цифр, что указывает на его принадлежность к определенному наркосиндикату", – отметили в пресс-службе.

Общий вес составил 50,8 кг.

9 сентября следователи Службы безопасности Украины вместе с работниками Госпогранслужбы продемонстрировали в порту "Южный" Одесской области партию из 112 кг кокаина, которая ввозили под видом бананов.

Арина Толина

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