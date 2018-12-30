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30.12.2018, 18:10

Чиновник Полтавагаздобычи задержан за взятки

Чиновник Полтавагаздобычи задержан за взятки - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Вчера полиция задержала главного специалиста газопромышленного управления Полтавагаздобыча

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В Полтаве задержали главного специалиста газопромышленного управления Полтавагаздобыча во время получения им части неправомерной выгоды. Об этом сообщает департамент защиты экономики Нацполиции.

Оперативники задержали правонарушителя вчера, 29 декабря, в одном из местных ресторанов.

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В Нацполиции отметили, что задержанный требовал от предпринимателей, если те хотят беспрепятственно выполнять работы по договору, давать ему 220 тыс. грн "отката".

Задержали чиновника с 50 тыс. грн, полученных в качестве части неправомерной выгоды.

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Теги: Полтавагаздобыча, взятка
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