Чиновник Полтавагаздобычи задержан за взятки

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В Полтаве задержали главного специалиста газопромышленного управления Полтавагаздобыча во время получения им части неправомерной выгоды. Об этом сообщает департамент защиты экономики Нацполиции.

Оперативники задержали правонарушителя вчера, 29 декабря, в одном из местных ресторанов.

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В Нацполиции отметили, что задержанный требовал от предпринимателей, если те хотят беспрепятственно выполнять работы по договору, давать ему 220 тыс. грн "отката".

Задержали чиновника с 50 тыс. грн, полученных в качестве части неправомерной выгоды.