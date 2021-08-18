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Чиновник "торговал" надбавками для военных, служащих на Донбассе – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2021, 17:42
Чиновник
Задержание подозреваемого (Фото: пресс-служба СБУ)

Служба безопасности заявила о разоблачении в Одесской области чиновника, который брал взятки с военных, которых отправили в зону ООС, за начисление им надбавок к зарплате. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По информации спецслужбы, чиновник организовал схему, с помощью которой почти год собирал "дань" с подчиненных. 

По информации СБУ, военнослужащие, отправленные на Донбасс, за возможность получить максимальную надбавку должны были заплатить чиновнику половину из полученной суммы.

В спецслужбе заявляют, что в подчинении у фигуранта находилось почти 500 человек, 95% из них постоянно ездят на ротацию в зону ООС. Поэтому, по предварительным данным, схема приносила чиновнику не менее 70 000 грн ежемесячно.

По данным следствия, фигурант привлек к схеме четырех сообщников, которые собирали средства непосредственно после получения военнослужащими денежного обеспечения.

Правоохранители заявили о задержании одного из офицеров-посредников при получении очередной "дани" от военнослужащего.

Заведено уголовное дело по статье о взятке должностным лицом, решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении.

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Наталия Медведева
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