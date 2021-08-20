Член Комиссии по азартным играм требовал взятку за открытие игорных заведений – НАБУ

Детективы НАБУ задержали действующего члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей при получении взятки в размере $90 000. Чиновник требовал деньги за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса, сообщает пресс-служба НАБУ.

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Член комиссии задержан, предварительная правовая квалификация — получение взятки.

В НАБУ рассказали, что получили информацию о существовании системы взяток в особо крупных размерах за предоставление разрешений и лицензий на право на занятия игорным бизнесом. Для разоблачения преступной схемы НАБУ разработало и осуществило комплекс негласных следственных действий с участием детективов "под прикрытием".

В рамках расследования детективы задокументировали факты, свидетельствующие о том, что член комиссии предложил за взятку подтвердить соответствие помещений игорного заведения для организации и проведения азартных игр.

Кроме того, он обещал обеспечить предоставление лицензий на право осуществления в этих помещениях игорной деятельности. Свои "услуги" он оценил в $90 000, сообщили в НАБУ.

Чиновник, который на момент совершения преступления исполнял обязанности главы комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, был задержан "на горячем" при получении взятки, отметили в бюро.

Следственные действия продолжаются с целью разоблачения других участников организованной преступной группы.

22 июля Комиссия по регулированию азартных игр заявила, что выявила более 1000 вебсайтов и 100 наземных заведений, которые организовывают азартные игры без соответствующих лицензий.

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Вадим Ребрина

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