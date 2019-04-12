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12.04.2019, 20:48

Дело Маркива: Нацгвардейцы поедут на суд в Италию как свидетели

Дело Маркива: Нацгвардейцы поедут на суд в Италию как свидетели - Фото
Виталий Маркив (фото - RFE/RL)

Четверо служащих Национальной гвардии Украины 17 мая приедут в итальянскую Павию

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Четверо служащих Национальной гвардии Украины прибудут 17 мая в итальянскую Павию, чтобы выступить свидетелями защиты на судебном процессе по делу Виталия Маркива.  Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что о готовности боевых побраимов Маркива свидетельствовать в процессе объявили 12 апреля в Трибунале Павии во время очередного (12-го по счету) заседания суда, который продолжается с июля 2018 года. По просьбе адвокатов защиты для гарантий полной безопасности свидетелям-военным судья Анна Мария Гатто распорядилась, что нацгвардейцы будут давать показания за ширмой без визуализации лиц, но заседание будет открытым для публики и прессы.

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Сообщается, что защитники Виталия Маркива считают свидетельства военных крайне важными для подтверждения невиновности подсудимого. А сторона обвинения настроена скептически: по мнению прокуроров, рассказы нацгвардейцев не смогут изменить ход дела - они говорят, что пять лет назад Генпрокуратура предложила им в качестве очевидцев около двух десятков пенсионеров и безработных.

Украинский военный уже около двух лет находится под стражей в миланский тюрьме по подозрению в причастности к убийству в Донбассе итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и переводчика россиянина Андрея Миронова 24 мая 2014 года.

На заседании 12 апреля выступили очередные два свидетеля защиты - бывший посол Италии в Украине Фабрицио Романо и эксперт по баллистике Лука Солдати. Первый рассказал, в частности, об оперативной организации безопасной переправки тела Роккелли в Италию при активном содействии украинской власти. Свидетель Солдати, проанализировав судебно-медицинскую экспертизу тел погибших, сделанную в Украине, пришел к выводу, что Роккелли и Миронов погибли от разного оружия. В частности, небольшие ранения на теле фоторепортера и изъятые осколки свидетельствуют, что его смерть, вероятно, наступила в результате взрыва ручной гранаты, а не от выстрела из автомата или иной легкого оружия. В то же время специалист по оружию подчеркнул, что в материалах дела не хватает многих данных для точного установления типа оружия, которым были смертельно ранены репортер и его напарник.

Следующее заседание со свидетелями-военными запланировано на 17 мая. 24 мая судья подведет итоги процесса. В июне на двух последних заседаниях с заключительным словом должны выступить прокурор и адвокаты защиты.

6 июля в Павии начался суд над украинским военным Виталием Маркивым. 30 июня 2017 года его задержали в в аэропорту Болоньи.

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Теги: Виталий Маркив, италия
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