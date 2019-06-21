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21.06.2019, 11:45

Протест в Грузии. Российские депутаты напали на украинского

Протест в Грузии. Российские депутаты напали на украинского - Фото
Фото: EPA

Депутаты российской Компартии напали на депутата Народного фронта Виктора Еленского

Российские депутаты напали на украинского депутата партии Народный фронт Виктора Еленского после его выступления на акции протеста в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба Народного фронта.

По имеющимся данным, Еленский выступил на акции в связи с избранием председателем Межпарламентской ассамблеи православия представителя Коммунистической партии Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Гаврилов, помимо прочего, участвовал в русско-грузинской войне.

Это вызвало недовольство среди грузинского народа и в Тбилиси началась акция протеста, где взял слово Еленский. После этого выступления российские депутаты напали на Еленского - начали толкать и выкрикивать лозунги, оправдывающие агрессивную политику РФ.

Украинский депутат вышел к прессе и сделал заявление, что не будет участвовать в мероприятии, где российские коммунисты пытаются использовать православие в войне против православных народов.

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Теги: протест, нападение, народный фронт, происшествие, Виктор Еленский
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