ДТП с участием бензовоза и маршрутки в Ровенской области: погибли 16 человек
03.05.2022, 22:06
Фото: МВД
В результате ДТП с участием бензовоза, маршрутного автобуса и легкового автомобиля на автодороге "Киев-Чоп" погибли 16 человек, шестеро пострадали. Об этом сообщает МВД.
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ДТП произошло около 19:20 недалеко от села Сытное Дубенского района Ровенской области.
В результате столкновения транспортные средства загорелись.
Движение по автодороге "Киев-Чоп" на этом участке полностью перекрыто.
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