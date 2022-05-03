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ДТП с участием бензовоза и маршрутки в Ровенской области: погибли 16 человек

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2022, 22:06
ДТП с участием бензовоза и маршрутки в Ровенской области: погибли 16 человек - Фото
Фото: МВД

В результате ДТП с участием бензовоза, маршрутного автобуса и легкового автомобиля на автодороге "Киев-Чоп" погибли 16 человек, шестеро пострадали. Об этом сообщает МВД.

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ДТП произошло около 19:20 недалеко от села Сытное Дубенского района Ровенской области.

ДТП с участием бензовоза и маршрутки в Ровенской области: погибли 16 человек

В результате столкновения транспортные средства загорелись.

ДТП с участием бензовоза и маршрутки в Ровенской области: погибли 16 человек

Движение по автодороге "Киев-Чоп" на этом участке полностью перекрыто.

ДТП с участием бензовоза и маршрутки в Ровенской области: погибли 16 человек
Вадим Ребрина
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дтп
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