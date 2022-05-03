ДТП с участием бензовоза и маршрутки в Ровенской области: погибли 16 человек

В результате ДТП с участием бензовоза, маршрутного автобуса и легкового автомобиля на автодороге "Киев-Чоп" погибли 16 человек, шестеро пострадали. Об этом сообщает МВД.

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ДТП произошло около 19:20 недалеко от села Сытное Дубенского района Ровенской области.

В результате столкновения транспортные средства загорелись.

Движение по автодороге "Киев-Чоп" на этом участке полностью перекрыто.

Вадим Ребрина

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