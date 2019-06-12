ДТП в Закарпатье: одно тело нашли в 2 км от авто, завтра - траур

Авария лесовоза в Закарпатье (фото - Нацполиция)

В Закарпатской области нашли тело пятого погибшего в результате аварии лесовоза, который перевернулся и упал в реку. Об этом сообщает Нацполиция.

Сказано, что в начале села Тарасовка были найдены тела 56-летнего, 55-летнего и 38-летнего местных жителей.

"Кроме того, на окраине села Тарасовка, в лесном массиве в урочище Пригодское был выявлен опрокинутый автомобиль марки ЗИЛ, в 200 метрах от авто было обнаружено тело 28-летнего местного жителя, а на расстоянии около 2-х километров от места происшествия - тело 36-летнего мужчины", - сообщили в полиции.

Завтра, 13 июня, по распоряжению Закарпатской ОГА объявлен день траура.

Вчера, 11 июня, в реку в Закарпатской области упал лесовоз. В результате пять человек погибли. Тела четырех погибших были найдены сразу, поиски пятого продолжались. Среди погибших - два сотрудника лесхоза. По предварительным данным, ДТП могла произойти из-за сильной грозы.