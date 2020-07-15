Две недели в наручниках. Аваков заявил о спасении похищенного бизнесмена: фото

По словам главы МВД, задержаны трое подозреваемых

Бизнесмена, акционера судоремонтного завода "Южный" (оккупированный Севастополь) Сергея Ткаченко, которого похитили 1 июля, спасли. Об этом сообщил в Twitter глава МВД Арсен Аваков.

По словам Авакова, бизнесмена две недели держали в наручниках в подвале.

Министр отметил, что задержаны трое подозреваемых.

В результаті чітких та злагоджених дій поліції тільки що, був звільнений підприємець С. Ткаченко, якого викрали в Києві 1 липня.

Два тижні його тримали в наручниках у підвалі. Трьох зловмисників затримано.

Підприємець повертається до своєї сім’ї.

Дякую поліцейським за службу! pic.twitter.com/7kis5TTy82 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 15, 2020

1 июля около 15:00 двое мужчин насильно вывели Сергея Ткаченко из салона красоты в Киеве, их зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Семья Ткаченко утверждает, что его похитили российские силовики. Перед этим он несколько лет судился с Россией за отжатый в Крыму бизнес, а в марте московский суд заочно его арестовал.

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Наталия Медведева

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