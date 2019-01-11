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11.01.2019, 11:44

Ежедневно гибли 9 человек: статистика ДТП в Украине за 2018 год

Ежедневно гибли 9 человек: статистика ДТП в Украине за 2018 год - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Патрульная полиция обнародовала статистику аварий на дорогах в Украине за минувший год

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В течение 2018 года в Украине снизилось количество ДТП по сравнению с 2017 годом. Несмотря на это, в минувшем году ежедневно в авариях на дорогах гибли в среднем девять человек. Об этом первый замначальника Департамента патрульной службы Алексей Билошпицкий написал в своем Facebook, обнародовав статистику.

По его словам, в 2018 году, в сравнении с годом 2017 на дорогах Украины произошло:

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  • на 12406 меньше зарегистрированных ДТП (7,6% снижение);
  • на 2926 меньше ДТП с пострадавшими (10,7% снижение);
  • на 3793 меньше было травмировано людей (10,9% снижения);
  • на 82 человека меньше погибло (2,4% снижение).

"Несмотря на снижение по всем категориям, мы, конечно, понимаем, что работы еще очень много и ситуация еще остается печальной. Ведь, ежедневно на дорогах страны обрывается жизнь в среднем около 9 человек", - отметил он.

В свою очередь, патрульной полицией, среди прочего, лишь в 2018 году было:

  • увеличено количество экипажей и территория патрулирования - сейчас 200 патрулей ежесменно патрулируют трассы международного и национального значения (6500 км дорог);.
  • запущена фиксация скоростного режима с помощью устройств TRUCam, за 2,5 месяца зафиксировано более 25000 нарушений.
  • выдано более 11000 требований (предписаний) на устранение недостатков, оформлено 2 815 административных протоколов и 8 037 постановлений по недостаткам в сфере безопасности дорожного движения (БДД), в частности относительно ненадлежащего состояния дорог;
  • вынесено более 1 400 000 постановлений и свыше 168 000 протоколов по нарушениям правил дорожного движения (ПДД).
  • подготовлен и согласован проект нового постановления об учете ДТП, который уже находится на рассмотрении в Минюсте и будет вскоре направлен в Кабмин.

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Статистика ДТП (инфографика - facebook.com.OleksiyBiloshytskiy) 

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Теги: дтп, авария, патрульная полиция, дороги в украине, дороги украины, статистика дтп, аварии на дорогах, гибель в дтп
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