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08.01.2019, 17:28

Экс-директору аэропорта Николаев дали за взятку 4 года условно

Экс-директору аэропорта Николаев дали за взятку 4 года условно - Фото
Михаил Галайко (скриншот с видео)

Кроме того суд отменил арест дома, автомобиля Mercedes-Benz Е220 и банковских счетов Михаила Галайко

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Бывший и.о. гендиректора Николаевского аэропорта Михаил Галайко, который был задержан на даче взятки в размере 700 тыс грн главе Николаевской ОГА Алексею Савченко, приговорен к 4 годам лишения свободы условно. Об этом говорится в приговоре Центрального райсуда Николаева от 28 декабря.

При этом отмечается, что Савченко на момент получения взятки "действовал под контролем правоохранительных органов".

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"28 декабря 2017 г примерно в 22:00 ЛИЦО_1 (Галайко, - ред.), реализуя свой преступный умысел, прибыло в служебный кабинет ИНФОРМАЦИЯ_3, где предоставил ЛИЦУ_3 (Савченко, - ред.), которое в то время действовало под контролем правоохранительных органов, неправомерную выгоду в сумме 700.000 грн за продолжение срока полномочий ОСОБА_1, как ИНФОРМАЦИЯ_4 и последующего заключения с ним трудового контракта о работе на этом посту", - сказано в тексте приговора.

25 июля 2018 между обвиняемым и прокурором было заключено соглашение о признании виновности.

Суд постановил признать Галайко виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

В то же время суд освободил Галайко от отбывания наказания, если он в течение испытательного срока в 1 год не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязательства.

Кроме того суд отменил арест дома, автомобиля Mercedes-Benz Е220 и банковских счетов осужденного.

В декабре 2017 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Галайко задержан на взятке в 700 тыс грн, которую он предложил Савченко за продление трудового контракта.

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Теги: коррупция, взятка, алексей савченко, Аэропорт Николаев, михаил галайко
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