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Экс-участнику "Х-фактора" отменили смертный приговор в Малайзии

Экс-участнику "Х-фактора" отменили смертный приговор в Малайзии - Фото
Фото: Людмила Денисова/Facebook
22.01.2020, 15:46

Ранее власти Малайзии приговорили Романа Золотарева к повешению

В Малайзии отменили смертный приговор экс-участнику шоу "Х-фактор" и "Битва хоров" Роману Золотареву. Об этом в Facebook заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По словам Денисовой, Золотарев занимался артистической деятельностью в Украине, но затем принял решение уехать в Бразилию, чтобы подзаработать. 

Он должен был вернуться в Украину весной 2017 года из-за отмены договоренностей с работодателем.

Золотарев, возвращаясь домой, согласился доставить в Лаос чемодан с вещами, о чем его попросили незнакомцы. Он предварительно убедился, что внутри были только вещи. 

Однако во время пересадки в аэропорту Куала-Лумпур его задержали таможенные органы Малайзии, а 29 марта 2019 года Золотарева приговорили к смертной казни через повешение. 

Украинские дипломаты и Офис омбудсмена провели переговоры с властями Малайзии. Им удалось убедить их отменить приговор. Золотарев уже вернулся в Украину. 

  • 5 ноября 2018 года в Малайзии украинку приговорили к пожизненному заключению.
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Людмила Денисова Малайзия смертный приговор роман золотарев х-фактор битва хоров
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