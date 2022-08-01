Экс-замглавы ДнепрОГА арестовали по подозрению в торговле военной гуманитаркой

Национальная полиция и Офис генерального прокурора сообщили о задержании и аресте бывшего заместителя председателя Днепропетровской облгосадминистрации. Мужчину, имени которого не называют, задержали "на горячем" во время незаконной попытки продать 40 единиц военной амуниции на сумму более 600 000 гривень.

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"Он продавал бронежилеты и другие средства индивидуальной защиты, которые поступали от европейских партнеров на безвозмездной основе и предназначались для нужд Вооруженных Сил Украины", – заявили в Офисе генпрокурора.

Бронежилеты 4-5 классов он продавал за $680, каски – за $200, уточняет полиция.

Дома у задержанного нашли более 120 бронежилетов и касок, свыше 500 индивидуальных перевязочных пакетов и аптечек и прочее.

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины (торговля гуманитарной помощью), суд отправил мужчину под арест.

За последнее время в Украине было несколько громких скандалов вокруг темы торговли гуманитаркой. В них были замешаны, в частности, Эпицентр и Группа Венето, а также известный украинский журналист.

Андрей Водяный

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