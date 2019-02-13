Епископ УПЦ МП Гедеон задержан в аэропорту Борисполь: документ

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Вечером 13 февраля епископа Украинской православной церкви Московского патриархата Гедеона (Харона) задержали в аэропорту Борисполя. Об этом сообщил в Facebook секретарь епископа протодиакон Антоний.

Он рассказал, что Гедеона собираются депортировать, отметив при этом, что епископ "гражданин Украины, на данный момент лишенный гражданства, и куда его депортируют - непонятно".

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Позже секретарь сообщил, что у епископа забрали паспорт для выезда заграницу из-за того, что, по данным СБУ, он с 21 января 2019 года находится на учете потерянных, выкраденных, названных недействительными паспортных документов и подлежит изъятию.

Спикер главы ГПСУ Олег Слободян опубликовал в Facebook объяснение Госпогранслужбы.

По его словам, сегодня около 18.00 в аэропорту Борисполь, во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Франкфурта, обнаружен гражданин Украины Харон Юрий. В отношении него пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов и изъяли его украинский заграничный паспорт, поскольку у данного лица имеется гражданство нескольких стран. Кроме этого, в ходе дальнейшего собеседования оказалось, что данный гражданин занимается антиукраинской пропагандой и является активным адептом "русского мира". Сейчас с ним работают правоохранительные органы. По результатам работы будет принято решение о дальнейших правовых действий.

Епископ Макаровский, викарий Киевской епархии УПЦ МП Гедеон известен своими украинофобными высказываниями в проповедях, на также самовольным строительством у фундамента Десятинной церкви.