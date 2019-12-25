ГБР: На Артемсоли с участием СБУ создали схему "откатов"

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ГБР заявило о разоблачении должностных лиц госпредприятия стратегического значения Артемсоль и сотрудников СБУ в создании коррупционной схемы получения откатов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Там рассказали, что 27 ноября в Запорожье был задокументирован факт вымогательства и получения части взятки в размере $ 8500 через заместителя начальника одного из отделов Управления СБУ в Запорожской области.

24 декабря в Бахмуте Донецкой области при получения остальной части взятки в сумме 540 000 грн были задержаны замначальника управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях и замначальника одного из отделов ГУ СБУ в Запорожской области.

По данным следствия, упомянутые сотрудники СБУ и ряд чиновников Артемсоли наладили схему по систематическому вымогательству и получению взяток.

В ГБР считают, что они создавали искусственные препятствия подрядчикам предприятия во время процедуры подписания актов-приемки выполненных работ по заключенным договорам, затягивали сроки перечисления средств за выполненные работы; инициировали проверки компаний-подрядчиков на соблюдение ими законодательства.

"Таким образом созданы условия для получения, соединенных с вымогательством, неправомерных выгод от субъектов хозяйственной деятельности и их представителей. Размер так называемого "отката" устанавливался в размере 15% от суммы заключенных договоров", - говорится в сообщении.

О предъявлении подозрений участникам схемы не сообщается. В ГБР лишь уточнили, что "решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ГП Артемсоль".

Уголовное дело открыто по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.

4 ноября министр экономики Тимофей Милованов подписал акты приемки на Укрспирт, Аграрный Фонд, Артемсоль и другие предприятия.