ГБР: На взятке в $100 000 задержан высокопоставленный чиновник ГФС

По информации ГБР, чиновник требовал от руководителя одного из фармпредприятий $200 000 за закрытие уголовного дела

Государственное бюро расследований сообщило о задержании на получении взятки руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

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В ГБР уточнили, что чиновника задержали во время получения первой части взятки в сумме $100 000.

"По предварительной информации, чиновник требовал от руководителя одного из фармпредприятий $200 000 за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытие уголовного производства", – сказано в сообщении.

Следователи ГБР осуществляют неотложные следственные действия.

Согласно информации на официальном сайте ГФС, и.о. начальника Главного управления противодействия экономическим правонарушениям является Роман Неговелов.

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Вадим Ребрина

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