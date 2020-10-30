ГБР: На взятке в $100 000 задержан высокопоставленный чиновник ГФС
По информации ГБР, чиновник требовал от руководителя одного из фармпредприятий $200 000 за закрытие уголовного дела
Государственное бюро расследований сообщило о задержании на получении взятки руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
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В ГБР уточнили, что чиновника задержали во время получения первой части взятки в сумме $100 000.
"По предварительной информации, чиновник требовал от руководителя одного из фармпредприятий $200 000 за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытие уголовного производства", – сказано в сообщении.
Следователи ГБР осуществляют неотложные следственные действия.
Согласно информации на официальном сайте ГФС, и.о. начальника Главного управления противодействия экономическим правонарушениям является Роман Неговелов.
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