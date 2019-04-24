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24.04.2019, 10:55

ГБР расследует смерть мужчины в полицейской машине

ГБР расследует смерть мужчины в полицейской машине - Фото
Фото: depositphotos.com

В Сумах 29-летний мужчина скончался в автомобиле патрульной полиции

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Следователи Государственного бюро расследований выясняют причины и обстоятельства смерти 29-летнего мужчины в автомобиле патрульной полиции в Сумах. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

О происшествии сообщило руководство главного управления Нацполиции Сумской области. После чего следственная группа ГБР выехала на место происшествия.

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По факту смерти мужчины следователи Государственного бюро расследований, открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) и ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий). Продолжаются неотложные следственные действия.

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Теги: гбр, происшествие, Нацполиция
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