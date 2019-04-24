ГБР расследует смерть мужчины в полицейской машине

Фото: depositphotos.com

Следователи Государственного бюро расследований выясняют причины и обстоятельства смерти 29-летнего мужчины в автомобиле патрульной полиции в Сумах. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

О происшествии сообщило руководство главного управления Нацполиции Сумской области. После чего следственная группа ГБР выехала на место происшествия.

Реклама

По факту смерти мужчины следователи Государственного бюро расследований, открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) и ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий). Продолжаются неотложные следственные действия.