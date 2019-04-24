ГБР расследует смерть мужчины в полицейской машине

Следователи Государственного бюро расследований выясняют причины и обстоятельства смерти 29-летнего мужчины в автомобиле патрульной полиции в Сумах. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
О происшествии сообщило руководство главного управления Нацполиции Сумской области. После чего следственная группа ГБР выехала на место происшествия.
По факту смерти мужчины следователи Государственного бюро расследований, открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) и ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий). Продолжаются неотложные следственные действия.