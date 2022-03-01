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Генштаб: потери противника на 6 утра 1 марта

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 09:24

Генеральный штаб ВСУ озвучил суммарные ориентировочные потери врага с 24 февраля по 1 марта по состоянию на 6:00. Об этом Генштаб сообщил в Facebook.

  • Личный состав – 5710, пленных – 200
  • Самолеты – 29
  • Вертолеты – 29
  • Танки – 198
  • Боевые броннированные машины – 846
  • Артиллерийские системы – 77
  • Средства ПВО – 7
  • РСЗВ – 24
  • Цистерны – 60
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3
  • Катера – 2
  • Автомобильная техника – 305

В Генштабе добавили, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Юрий Смирнов
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война потери
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