Генштаб: потери противника на 6 утра 1 марта
01.03.2022, 09:24
Генеральный штаб ВСУ озвучил суммарные ориентировочные потери врага с 24 февраля по 1 марта по состоянию на 6:00. Об этом Генштаб сообщил в Facebook.
- Личный состав – 5710, пленных – 200
- Самолеты – 29
- Вертолеты – 29
- Танки – 198
- Боевые броннированные машины – 846
- Артиллерийские системы – 77
- Средства ПВО – 7
- РСЗВ – 24
- Цистерны – 60
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3
- Катера – 2
- Автомобильная техника – 305
В Генштабе добавили, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии