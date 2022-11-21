Германия выдала Украине фигурантку дела НАБУ, которая пять лет скрывалась от следствия
Германия на прошлой неделе, 18 ноября, выдала Украине фигурантку уголовного производства НАБУ, которая почти пять лет скрывалась от следствия. Об этом говорится на сайте Бюро.
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После возвращения в Украину ей избрали меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой 496 200 грн залога.
Подозреваемая – гендиректор частного предприятия, которой инкриминируют причастность к завладению 6,5 млн грн государственного предприятия "Госинформюст".
По данным следствия, в ноябре 2013 года бывший директор Госинформюста заключил договор на поставку программного обеспечения для видеоконференцсвязи TrueConf Server территориальным органам юстиции и исполнительным службам.
Первый договор предусматривал завышенную стоимость, а следующим вообще не предполагалось снабжение товаров.
Расследование по другим участникам преступления завершено, дело находится на рассмотрении в суде.
- 15 ноября НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Александра Грановского из БПП.
- 24 октября Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск трех из пяти топ-менеджеров государственного Укргазбанка, подозреваемых в растрате более 200 млн грн. Среди них – Кирилл Шевченко, до недавнего времени возглавлявший Национальный банк Украины.
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