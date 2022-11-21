UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Германия выдала Украине фигурантку дела НАБУ, которая пять лет скрывалась от следствия

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 19:03

Германия на прошлой неделе, 18 ноября, выдала Украине фигурантку уголовного производства НАБУ, которая почти пять лет скрывалась от следствия. Об этом говорится на сайте Бюро.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

После возвращения в Украину ей избрали меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой 496 200 грн залога.

Подозреваемая – гендиректор частного предприятия, которой инкриминируют причастность к завладению 6,5 млн грн государственного предприятия "Госинформюст".

По данным следствия, в ноябре 2013 года бывший директор Госинформюста заключил договор на поставку программного обеспечения для видеоконференцсвязи TrueConf Server территориальным органам юстиции и исполнительным службам.

Первый договор предусматривал завышенную стоимость, а следующим вообще не предполагалось снабжение товаров.

Расследование по другим участникам преступления завершено, дело находится на рассмотрении в суде.

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 