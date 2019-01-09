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09.01.2019, 09:58

Глава антикоррупционного ведомства Румынии подала в отставку

Глава антикоррупционного ведомства Румынии подала в отставку - Фото
Фото: скриншот видео

Анка Юрма призналась, что не может работать в сложившейся вокруг ведомства "враждебной атмосфере"

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Глава Национального антикоррупционного управления (DNA) Румынии Анка Юрма во вторник, 8 января, подала в отставку со своего поста в связи с невозможностью продолжать исполнение обязанностей из-за отсутствия соответствующих для этого условий. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В обнародованном заявлении главный прокурор по вопросам международного сотрудничества выразила уверенность, что вокруг ведомства сложилась "враждебная атмосфера".

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Она пояснила, что занимала должность временно, на период действия шестимесячного мандата, и пыталась в своей работе реализовывать "методы демократического управления".

Предшественница Юрмы - Лаура Ковеши - ушла с поста руководителя DNA в июле 2018 года под давлением властей, в частности, министра юстиции страны Тудорела Тоадера.

Процедура утверждения главного прокурора и предоставления ему трехлетнего мандата для исполнения обязанностей должна была состояться в ближайшее время.

Однако Анка Юрма решила не оставаться в кресле руководителя ведомства на более длительный срок.

В своем заявлении она, в частности, пожаловалась на применявшиеся в отношении нее "незаконные и неэтичные" методы давления.

С 1 января 2019 года председательство в Совете ЕС на период до 30 июня перешло от Австрии к Румынии. Брюссель настаивает на том, чтобы на этом фоне власти страны активизировали борьбу с коррупцией.

29 декабря председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер усомнился в способности властей Румынии руководить Евросоюзом. Признав, что эта страна "технически хорошо подготовлена" к председательству в Евросоюзе, он отметил, что для "осмотрительных действий" Бухареста требуются умение слышать других и твердая готовность подчинять свои интересы интересам других. "И здесь у меня имеются некоторые сомнения", - добавил глава Еврокомиссии.

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Теги: коррупция, Румыния, Жан-Клод Юнкер, Анка Юрма
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