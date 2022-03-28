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Глава Балаклейской общины пошел на сотрудничество с оккупантами

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2022, 22:58
Глава Балаклейской общины пошел на сотрудничество с оккупантами - Фото
Техника оккупантов, фото - ВСУ

Глава Балаклейской территориальной общины Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, о чем публично заявил жителям общины. Об этом сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА.

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"Он предал интересы страны, изменил украинским защитникам и односельчанам. Иван Столбовой сейчас собирается работать с теми, кто убивает наших людей и разрушает наши города", – прокомментировал он действия Столбового.

Синегубов напомнил, что Верховная Рада Украины усилила уголовную ответственность за государственную измену, соответственно, главу Балаклейской общины ждет до 15-ти лет заключения.

  • 15 марта Владимир Зеленский подписал Закон, закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией, который наказывает за сотрудничество с Россией заключением на срок до 15 лет.
Валерия Давыдова
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Балаклея война оккупация
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