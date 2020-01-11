Семьи погибших в сбитом Boeing получат по 200 000 грн от Украины

Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что семьи пострадавших в трагедии с украинским самолетом в Иране, кроме компенсации по Монреальскому договору, получат по 200 тыс грн от Кабмина. Об этом Гончарук сказал в видеообращении.

По его словам, компания МАУ, которой принадлежал сбитый иранцами Boeing, уже приняла решение о компенсации семьям погибших членов экипажа.

"Также мы проконтролируем, чтобы семьи каждого погибшего получили страховую выплату, предусмотренную Монреальской конвенцией. Но, несмотря на это, правительство Украины выделит по 200 тысяч гривень каждой семье, которая пострадала в этой трагедии" – заявил премьер.

Также Гончарук пообещал юридическую помощь тем, кто захочет подавать судебные иски или какие-либо другие заявления для восстановления справедливости.

Кроме того премьер заявил, что Украина будет требовать компенсацию от Ирана.

Сегодня Иран признал, что его военные "непреднамеренно" сбили украинский Boeing.

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