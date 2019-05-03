ГПУ вызывает сотрудников НАБУ для вручения подозрений

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Генпрокуратура вызывает сотрудников Национального антикоррупционного бюро О. Сербина и Д. Замотаева для вручения подозрений в незаконном завладении транспортным средством, угрозах применении физического насилия и в превышении власти сотрудниками правоохранительного органа. Об этом в Facebook сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Он уточняет, что с 21 марта по 26 апреля их уже вызывали, но "вызовы ГПУ игнорировались и подозреваемые не явились". Теперь расследование завершено и Сербин и Замотаев вызываются повторно.

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Кроме того, следователи ГБР направили ходатайство в суд о приводе Сербина и Замотаева в ГПУ для вручения подозрений, объявления о завершении расследования и предоставления материалов уголовного производства.

Речь идет об инциденте, произошедшем 19 сентября прошлого года: у здания прокуратуры микроавтобус НАБУ с людьми внутри заблокировали, на помощь к ним приехал спецназ бюро. Произошла драка, во время которой избили водителя главы САП Назара Холодницкого и побили его машину.

В САП также заявили, что спецназ применил огнестрельное оружие, а сотрудники НАБУ совершили наезд на автомобиле на других сотрудников правоохранительных органов. На место происшествия прибыли сотрудники СБУ.

Видео: Украинская правда