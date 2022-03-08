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ГСЧС: Самая сложная ситуация в районе Бучи, в эвакуации нуждаются более 4000 человек

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 09:08
ГСЧС: Самая сложная ситуация в районе Бучи, в эвакуации нуждаются более 4000 человек - Фото
Люди уходят из Бучи (фото - Роман Пилипей:EPA)

В настоящее время  самая сложная ситуация в Бучанском районе Киевской области, где оккупанты создали гуманитарную катастрофу. Об этом LIGA.net сообщили в ГСЧС.

Сейчас в ГСЧС нет доступа к таким населенным пунктам: Буча, Ворзель, Ирпень, Михайловская Рубежовка, Гостомель, Бородянка, Шибене, Новое Залесье, Красный Рог, Макаров, Николаевка, Колонщина, Копылов, Севериновка, Березовка, Плахтянка, Красная Горка, Немешаево, Микуличи, Пороскотень, Клавдиево-Тарасово, Мила, Гуровщина.

"На территории этих населенных пунктов развернуты российские блокпосты, ведутся боевые действия, производится обстрел жилых домов и объектов инфраструктуры", — уточняют в ГСЧС.

По информации местных жителей оккупантами осуществляется мародерство, убийство, изнасилование гражданского населения, проводится паспортный контроль граждан, добавляет ГСЧС.

В течение почти недели в населенных пунктах отсутствует жизнеобеспечение людей, оккупанты блокируют все возможные пути для подвоза воды, продуктов и медикаментов.

В эвакуации нуждаются около 4400 человек, которые находятся в защитных сооружениях, подвальных помещениях жилых домов, объектах, дачных кооперативах и под завалами.

Также в связи с окружением городов оккупантами сложная гуманитарная ситуация наблюдается в Мариуполе и Волновахе Донецкой области, Лисичанске, Сватове, Старобельске, Рубежном и Северодонецке Луганской области, Энергодаре Запорожской области, Херсоне, Каховке, Новой Каховке и Бериславе Херсонской области.

Юрий Смирнов
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эвакуация ГСЧС буча гуманитарная катастрофа
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