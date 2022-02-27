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ГУР ликвидировало чеченских диверсантов в Киеве – Геращенко

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 12:50
ГУР ликвидировало чеченских диверсантов в Киеве – Геращенко - Фото
Фото - Telegram Антона Геращенко

27 февраля сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны ликвидировали группу чеченских диверсантов. Об этом в Telegram сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, часть группы была расстреляна, а часть – задержана.

ГУР ликвидировало чеченских диверсантов в Киеве – Геращенко

Других подробностей пока нет.

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