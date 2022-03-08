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ГУР опубликовало список военных ВМФ России, причастных к ракетным обстрелам Украины

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 12:10
ГУР опубликовало список военных ВМФ России, причастных к ракетным обстрелам Украины - Фото
Александр Александров (Фото - ГУР МО)

Главное управление разведки Министерства обороны получило список военных ВМФ России, участвующих в убийствах мирных граждан Украины и совершении ракетных обстрелов украинских городов. Список был опубликован на сайте ГУР.

По информации разведки, к ракетным ударам крылатыми ракетами "Калибр" морского базирования привлекались не только граждане РФ, но и военные предатели Украины, которые в феврале-марте 2014 года перешли на сторону России во время оккупации Крыма.

К ракетным ударам крылатыми ракетами "Калибр" морского базирования привлекались:

  • Александр Смирнов, командир фрегата "Адмирал Эссен"

  • Глеб Козаков, командир малого ракетного корабля "Грайворон"
  • Игорь Шведа, командир подводной лодки "Новороссийск"
  • Сергей Михайлов, командир подводной лодки "Великий Новгород"
  • Александр Александров, командир подводной лодки "Ростов-на-Дону"

  • Игорь Крохмаль, командир фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
  • Алексей Рябоштан, командир фрегата "Адмирал флота Касатонов"

К ударам по территории Украины привлекались:

  • Егор Тугарин, предатель ВМС Украины, сейчас – командир патрульного корабля "Дмитрий Рогачев"
  • Виталий Козьяков, командир патрульного корабля "Василий Быков"

7 марта ГУР опубликовало список личного состава Воздушно-космических сил РФ, наносящего авиаудары по мирному населению и инфраструктуре Украины.

Юрий Смирнов
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предатели вмф россии гур мо
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