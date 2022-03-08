ГУР опубликовало список военных ВМФ России, причастных к ракетным обстрелам Украины

Главное управление разведки Министерства обороны получило список военных ВМФ России, участвующих в убийствах мирных граждан Украины и совершении ракетных обстрелов украинских городов. Список был опубликован на сайте ГУР.

По информации разведки, к ракетным ударам крылатыми ракетами "Калибр" морского базирования привлекались не только граждане РФ, но и военные предатели Украины, которые в феврале-марте 2014 года перешли на сторону России во время оккупации Крыма.

К ракетным ударам крылатыми ракетами "Калибр" морского базирования привлекались:

Александр Смирнов, командир фрегата "Адмирал Эссен"

Глеб Козаков , командир малого ракетного корабля "Грайворон"

, командир малого ракетного корабля "Грайворон" Игорь Шведа , командир подводной лодки "Новороссийск"

, командир подводной лодки "Новороссийск" Сергей Михайлов , командир подводной лодки "Великий Новгород"

, командир подводной лодки "Великий Новгород" Александр Александров, командир подводной лодки "Ростов-на-Дону"

Игорь Крохмаль , командир фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков"

, командир фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" Алексей Рябоштан, командир фрегата "Адмирал флота Касатонов"

К ударам по территории Украины привлекались:

Егор Тугарин , предатель ВМС Украины, сейчас – командир патрульного корабля "Дмитрий Рогачев"

, предатель ВМС Украины, сейчас – командир патрульного корабля "Дмитрий Рогачев" Виталий Козьяков, командир патрульного корабля "Василий Быков"

7 марта ГУР опубликовало список личного состава Воздушно-космических сил РФ, наносящего авиаудары по мирному населению и инфраструктуре Украины.

Юрий Смирнов

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