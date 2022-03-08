ГУР опубликовало список военных ВМФ России, причастных к ракетным обстрелам Украины
08.03.2022, 12:10
Александр Александров (Фото - ГУР МО)
Главное управление разведки Министерства обороны получило список военных ВМФ России, участвующих в убийствах мирных граждан Украины и совершении ракетных обстрелов украинских городов. Список был опубликован на сайте ГУР.
По информации разведки, к ракетным ударам крылатыми ракетами "Калибр" морского базирования привлекались не только граждане РФ, но и военные предатели Украины, которые в феврале-марте 2014 года перешли на сторону России во время оккупации Крыма.
К ракетным ударам крылатыми ракетами "Калибр" морского базирования привлекались:
- Александр Смирнов, командир фрегата "Адмирал Эссен"
- Глеб Козаков, командир малого ракетного корабля "Грайворон"
- Игорь Шведа, командир подводной лодки "Новороссийск"
- Сергей Михайлов, командир подводной лодки "Великий Новгород"
- Александр Александров, командир подводной лодки "Ростов-на-Дону"
- Игорь Крохмаль, командир фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
- Алексей Рябоштан, командир фрегата "Адмирал флота Касатонов"
К ударам по территории Украины привлекались:
- Егор Тугарин, предатель ВМС Украины, сейчас – командир патрульного корабля "Дмитрий Рогачев"
- Виталий Козьяков, командир патрульного корабля "Василий Быков"
7 марта ГУР опубликовало список личного состава Воздушно-космических сил РФ, наносящего авиаудары по мирному населению и инфраструктуре Украины.
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