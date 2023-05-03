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Харьковский прокурор задержан на взятке в $35 000 – СБУ и ГБР

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 13:01
Харьковский прокурор задержан на взятке в $35 000 – СБУ и ГБР - Фото
Фото - ГБР

Служба безопасности Украины и Госбюро расследований сообщили, что их сотрудники задержали при получении крупной взятки прокурора одной из окружных прокуратур Харькова.

Как сообщает СБУ, подозреваемый запросил $35 000 от потерпевшего в производстве о мошенничестве с коммерческой недвижимостью. За эту сумму прокурор, полагают спецслужбы, обещал "подтолкнуть" расследование, также наложить арест на имущество и провести ряд экспертиз. Посредницей при передаче денег была, по информации ГБР, сожительница подозреваемого, она также задержана.

Задержанных уведомили о подозрении по статье о получении неправомерной выгоды должностным лицом. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото – СБУ

Фото – ГБР

Фото – СБУ
  • 6 апреля сотрудники ГБР разоблачили на таможенном посту "Яворов" Львовской таможни схему тотальных поборов на ввоз в Украину товаров широкого потребления.

Сергій Бережний
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