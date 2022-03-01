Херсон по-прежнему – Украина, город не обстреливали – мэр

Херсон находится под контролем украинских властей. Об этом в Facebook сообщил мэр Игорь Колыхаев.

"Первый день весны. Херсон по-прежнему – Украина, и это – первая добрая новость в это утро, – написал он. – С ночи мало что изменилось: город не обстреливали – и это второе хорошее сообщение".

Колыхаев заверил, что готов к выполнению своих прямых обязанностей. И задачей номер один на сегодня остается контроль за работой магазинов, аптек и так далее.

По его словам, уборка, вывоз мусора и транспорт в городе работают в штатном режиме.

1 марта ночью Госспецсвязи сообщило о начале штурма Херсона российскими оккупантами.

В 22:30 28 февраля глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута сообщил, что скопление оккупантов наблюдается вблизи Шуменского микрорайона. Он подчеркнул, что город не захвачен, но окружен оккупационными войсками.

Юрий Смирнов

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