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Игровзлом века. Rockstar Games признала, что хакер похитил раннюю версию GTA 6

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 22:12
Игровзлом века. Rockstar Games признала, что хакер похитил раннюю версию GTA 6 - Фото
Фото: depositphotos.com

Хакеры получили доступ к конфиденциальной информации о следующей игре из серии Grand Theft Auto от Rockstar Games и выложили в сеть более 90 фрагментов геймплея.

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Ссылка на архив с фрагментами игры и несколькими тысячами строк кода появилась на сайте GTAForum в воскресенье, 18 сентября. Пользователь под ником teapotuberhacker, опубликовавший пост, заявил, что он также ответственен за кибератаку на Uber в прошлую пятницу.

Публикацию со слитыми данными по GTA VI вскоре удалили по требованию издательства Take-Two Interactive, но на следующий день в Rockstar Games официально подтвердили утечку.

В заявлении компании сказано, что она расстроена произошедшим, но на разработке игры утечка никак не скажется. Новую GTA собираются представить игрокам тогда, когда разработчики будут готовы к этому.

Разработка GTA VI, пока не получившая названия, была официально подтверждена в феврале, а ее релиз ожидается не ранее 2024 года.

Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер назвал ситуацию, сложившуюся "одним из самых больших истоков в истории игровой индустрии и ужасом для Rockstar Games".

По неофициальной информации, ответственным за утечку GTA VI может быть 16-летний хакер из Великобритании, известный под никнеймом White. Его считают бывшим участником хакерской группировки Lapsus$, известной своими атаками на Nvidia, Microsoft Corp, Okta Inc и другие ведущие IT-компании мира.

У него уже были проблемы с правоохранительными органами, но это не остановило его от взлома Rockstar Games и Uber.

В Uber подтвердили, что подверглись хакерской атаке со стороны Lapsus$, компания обратилась в ФБР и Министерство юстиции США.

  • GTA5 – одна из самых популярных игр в истории, за девять лет после выхода она принесла разработчикам около $6 млрд.
Андрій Водяний
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GTA хакеры Uber компьютерные игры Rockstar Games
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