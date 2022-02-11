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Инцидент между сотрудниками СБУ и копателями янтаря: у пятерых — огнестрельные ранения

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11.02.2022, 16:49
Инцидент между сотрудниками СБУ и копателями янтаря: у пятерых — огнестрельные ранения - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

В Ровенской области произошла стычка между сотрудниками СБУ и нелегальными копателями янтаря, в результате которой пятеро гражданских лиц получили огнестрельные ранения. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований, которое проверяет правомерность действий сотрудников СБУ.

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По предварительной информации, инцидент произошел 10 февраля, около 17:00 недалеко от села Ельне Сарненского района.

Сотрудники СБУ заподозрили гражданских лиц в незаконной добыче янтаря и хотели проверить эту информацию. Копатели, по данным ГБР, устроили драку с применением ножей, топоров и бензопил, а сотрудники СБУ, в свою очередь, начали стрелять из огнестрельного оружия.

В результате инцидента пятеро гражданских лиц госпитализированы с огнестрельными ранениями. У четырех из них ранены ноги, у одного из пострадавших рана предплечья. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Тяжесть полученных телесных повреждений устанавливается.

Предварительная квалификация правонарушения: превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением оружия (ч. 2 ст. 365 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.

  • В марте 2021 года СБУ заблокировала деятельность международной группировки контрабандистов янтаря. В ходе операций и обысков изъято 1300 кг янтаря и 170 кг готовых ювелирных украшений на общую сумму 11 млн грн.
Вадим Ребрина
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сбу гбр янтарь
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