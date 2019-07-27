Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Инцидент с КОРДом и полицейскими: ГБР открыло дело - видео

Инцидент с КОРДом и полицейскими: ГБР открыло дело - видео - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
27.07.2019, 15:50

В прошлом году КОРД арестовал полицейских, которые остановили автомобиль начальника полиции Днепропетровской области

Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство относительно возможного превышения полномочий начальником главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Виталием Глуховерей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

12 сентября прошлого года патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения. За рулем автомобиля находился водитель руководителя ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. Во время общения с патрульными водитель кому-то позвонил - вероятно, Глуховере. После звонка на место инцидента прибыли работники спецподразделения КОРД и задержали патрульных полицейских.

Дело открыли по ч. 2 ст. 365 УК Украины. Санкция статьи предусматривает, что в случае доказательства вины правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

На видео, которое ранее опубликовал Киев оперативный в Facebook, видно, что патрульные полицейские остановили за нарушение правил дорожного движения машину Глуховери.

Напишите нам
Нацполиция видео КОРД гбр Виталий Глуховеря
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 