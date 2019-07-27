Инцидент с КОРДом и полицейскими: ГБР открыло дело - видео

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство относительно возможного превышения полномочий начальником главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Виталием Глуховерей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

12 сентября прошлого года патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения. За рулем автомобиля находился водитель руководителя ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. Во время общения с патрульными водитель кому-то позвонил - вероятно, Глуховере. После звонка на место инцидента прибыли работники спецподразделения КОРД и задержали патрульных полицейских.

Дело открыли по ч. 2 ст. 365 УК Украины. Санкция статьи предусматривает, что в случае доказательства вины правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

На видео, которое ранее опубликовал Киев оперативный в Facebook, видно, что патрульные полицейские остановили за нарушение правил дорожного движения машину Глуховери.