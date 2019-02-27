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27.02.2019, 16:51

Из аэропорта Киев эвакуировали пассажиров, ищут бомбу: фото

Из аэропорта Киев эвакуировали пассажиров, ищут бомбу: фото - Фото
Фото: пресс-служба аэропорта Киев

На место выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа

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Сегодня, 27 февраля, в Международном аэропорту Киев (Жуляны) эвакуируют пассажиров из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом говорится в Facebook аэропорта.

Сообщение о взрывчатке поступило около 14:55 на электронную почту служб аэропорта.

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"В настоящее время продолжается эвакуация пассажиров из терминалов. На место выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа, которые обследуют здание аэропорта и прилегающую территорию", - говорится в сообщении. 

В 16:51 и 16:52 в аэропорт должны были прибыть один рейс из Запорожья и два из Амстердама. О задержках прибытия или отправления самолетов на онлайн табло пока не сообщается.  

Фото: пресс-служба аэропорта Киев

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Теги: киев, Жуляны, эвакуация, аэропорт, минирование, бомба
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