Из аэропорта Киев эвакуировали пассажиров, ищут бомбу: фото

Фото: пресс-служба аэропорта Киев

Сегодня, 27 февраля, в Международном аэропорту Киев (Жуляны) эвакуируют пассажиров из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом говорится в Facebook аэропорта.

Сообщение о взрывчатке поступило около 14:55 на электронную почту служб аэропорта.

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"В настоящее время продолжается эвакуация пассажиров из терминалов. На место выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа, которые обследуют здание аэропорта и прилегающую территорию", - говорится в сообщении.

В 16:51 и 16:52 в аэропорт должны были прибыть один рейс из Запорожья и два из Амстердама. О задержках прибытия или отправления самолетов на онлайн табло пока не сообщается.

Фото: пресс-служба аэропорта Киев