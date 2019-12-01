Из Берлина не смогли вылететь 49 украинцев

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Сегодня из Берлина не смогли вылететь 49 граждан Украины. В посольстве Украины в Германии говорят, что украинцы опоздали на свои рейсы.

"1 декабря из-за больших очередей на паспортном контроле в берлинском аэропорту Шенефельд 49 граждан Украины не успели на свои рейсы по маршрутам "Берлин-Киев" авиакомпании Raynair и "Берлин-Киев" и "Берлин-Львов" авиакомпании Wizzair", - сказано в сообщении посольства.

Там уточнили, что украинцы вылетят завтра.

"Во избежание подобных случаев в будущем консулы советуют с большим запасом времени прибывать в аэропорт, поскольку меры безопасности по проверке ручной клади требуют тщательной проверки", - отметили в посольстве.

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