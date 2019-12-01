Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Из Берлина не смогли вылететь 49 украинцев

Из Берлина не смогли вылететь 49 украинцев - Фото
Фото: ЕРА
01.12.2019, 18:11

В украинском посольстве говорят, что 49 украинцев якобы не успели на свои рейсы

Сегодня из Берлина не смогли вылететь 49 граждан Украины. В посольстве Украины в Германии говорят, что украинцы опоздали на свои рейсы.

"1 декабря из-за больших очередей на паспортном контроле в берлинском аэропорту Шенефельд 49 граждан Украины не успели на свои рейсы по маршрутам "Берлин-Киев" авиакомпании Raynair и "Берлин-Киев" и "Берлин-Львов" авиакомпании Wizzair", - сказано в сообщении посольства.

Там уточнили, что украинцы вылетят завтра.

"Во избежание подобных случаев в будущем консулы советуют с большим запасом времени прибывать в аэропорт, поскольку меры безопасности по проверке ручной клади требуют тщательной проверки", - отметили в посольстве.

Читайте также: Отказал двигатель. В Одессе аварийно сел самолет

Напишите нам
самолет берлин аэропорт Raynair
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 