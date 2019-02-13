Из-за непогоды в Украине обесточены почти 200 населенных пунктов

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Из-за ухудшения погодных условий в шести областях Украины обесточены 188 населенных пунктов. Об этом сообщает ГСЧС.

В частности, в Черкасской области обесточены 74 н.п., в Киевской - 69, Черниговской - 18, Сумской - 15, Кировоградской - восемь и Днепропетровской - четыре населенных пункта.

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К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго. Движение автомобильного транспорта на дорогах обеспечено.

Напомним, ранее синоптики предупредили, что в ночь на 13 февраля в Украине ожидается похолодание, которое начнется с западных областей.