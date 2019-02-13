Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.02.2019, 08:25

Из-за непогоды в Украине обесточены почти 200 населенных пунктов

Из-за непогоды в Украине обесточены почти 200 населенных пунктов - Фото
Фото: Pixabay

В шести областях Украины из-за ухудшения погодных условий обесточены 188 населенных пунктов

Реклама
Реклама

Из-за ухудшения погодных условий в шести областях Украины обесточены 188 населенных пунктов. Об этом сообщает ГСЧС.

В частности, в Черкасской области обесточены 74 н.п., в Киевской - 69, Черниговской - 18, Сумской - 15, Кировоградской - восемь и Днепропетровской - четыре населенных пункта.

Реклама

К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго. Движение автомобильного транспорта на дорогах обеспечено.

Напомним, ранее синоптики предупредили, что в ночь на 13 февраля в Украине ожидается похолодание, которое начнется с западных областей.

Отправить:
Распечатать:
Теги: ГСЧС, погода, происшествие
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 