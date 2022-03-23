Из-за обстрела дома в Рубежном погибли два ребенка

В Рубежном в результате попадания российского снаряда в многоэтажку погибли три человека, в том числе два ребенка, сообщает Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Как сообщил Гайдай, трагедия произошла вечером, когда оккупанты усилили обстрелы. Около 20 часов враг ударил по многоэтажке в Рубежном. Снаряд разорвался на пятом этаже. Спасателями были обнаружены трое погибших, двое из них – дети.

"Враг не останавливается и продолжает упорно бить по мирным жителям. Сегодня в очередной раз мир узнает, что так называемый "русский мир" – это смерть маленьких деток", – пишет Глава ОВА.

Также идет постепенное уничтожение инфраструктурных объектов Луганщины. По словам Гайдая, в последние дни россияне бьют по украинским предприятиям прицельно, почти безошибочно.

В частности, вчера вечером от огня врага произошло возгорание предприятия и учебного заведения в Рубежном, а спасатели продолжали гасить пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Лисичанске.

Пожары также возникли в пяти жилых домах в Кременной и трех в Рубежном.

Валерия Давыдова

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