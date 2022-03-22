Из-за обстрелов Житомирщины разрушены три дома и повреждены десять – ГСЧС
22.03.2022, 10:54
Разрушение после обстрелов Житомирской области, фото - ГСЧС
В результате вчерашнего вражеского обстрела территории Коростенского района, Житомирщина, в двух населенных пунктах Малинской общины были уничтожены три дома, пишет ГСЧС.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Кроме того, повреждено 10 частных жилых домов и 2 хозяйственные постройки.
Погибших и травмированных нет. Спасатели задействованы для тушения пожара и проведения поисково-спасательных работ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Кроме того, повреждено 10 частных жилых домов и 2 хозяйственные постройки.
Погибших и травмированных нет. Спасатели задействованы для тушения пожара и проведения поисково-спасательных работ.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии