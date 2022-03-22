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Из-за обстрелов Житомирщины разрушены три дома и повреждены десять – ГСЧС

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2022, 10:54
Из-за обстрелов Житомирщины разрушены три дома и повреждены десять – ГСЧС - Фото
Разрушение после обстрелов Житомирской области, фото - ГСЧС
В результате вчерашнего вражеского обстрела территории Коростенского района, Житомирщина, в двух населенных пунктах Малинской общины были уничтожены три дома, пишет ГСЧС.

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Кроме того, повреждено 10 частных жилых домов и 2 хозяйственные постройки.

Погибших и травмированных нет. Спасатели задействованы для тушения пожара и проведения поисково-спасательных работ.
Валерия Давыдова
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война ГСЧС Житомирщина
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