"Изоляция от всего": политзаключенного Панова этапировали в Омск

Евгений Панов (фото - Игорь КотелянецFacebook)

Политзаключенного украинца Евгения Панова этапировали в Омск. Об этом сообщает его мать Вера Котелянец.

"Сегодня, 29 января, по сообщению украинского консула в Новосибирске, Женю этапом привезли в Омск. На этапе был почти четыре месяца. Это такая россиянская пытка над украинцем Евгением Пановым. Почти четыре тысячи километров от дома. Это изоляция от всего", - отмечается в сообщении.

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Брат Панова Игорь Котелянец сообщил Крымской правозащитной группе, что на сегодняшний день политзаключенный удерживается в местном СИЗО, в ближайшие две недели станет известно, в какую именно колонию его поместят.

11 августа 2016 года Панова, которого ФСБ обвинила в "диверсионной деятельности" в Крыму, похитили в Запорожской области и вывезли на полуостров. Оккупанты опубликовали заявление, что в Крыму "предотвращен ряд терактов украинских диверсантов", сообщили о гибели двух военных РФ. По данным ГУР, в Крыму произошла перестрелка между ФСБ и ВС РФ, и эту ситуацию российские власти выдали как "диверсию Украины". Были задержаны еще два украинца - Андрей Захтей и Редван Сулейманов.

В декабре 2016-го Панов заявил о пытках: в ФСБ его "избивали его железной трубой, подвешивали за наручники и били электротоком". В июне 2018-го он отказался идти на сделку с оккупантами. 13 июля его приговорили к 8 годам тюрьмы.