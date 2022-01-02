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Женщина убила домогавшегося ее мужчину. Ей грозит 15 лет тюрьмы

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2022, 17:12
Женщина убила домогавшегося ее мужчину. Ей грозит 15 лет тюрьмы - Фото
Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

В Николаевской области задержали 30-летнюю женщину, которая нанесла смертельное ножевое ранение 25-летнему мужчине, пристававшему к ней на дискотеке. Об этом сообщает полиция области.

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Сообщение об убийстве поступило в полицию 1 января около 6 часов утра.

По предварительной информации, на дискотеке пьяный местный житель приставал к женщине. В какой-то момент он достал нож. Она отобрала его и ударила им мужчину в живот. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Женщину задержали. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

Задержанной сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Женщина убила домогавшегося ее мужчину. Ей грозит 15 лет тюрьмы



Вадим Ребрина
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полиция самооборона домогательство
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