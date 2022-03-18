Журналистка hromadske Виктория Рощина, предположительно, находится в плену у российских оккупантов, пишет hromadske.

Виктория снимала видео и писала статьи из горячих точек на востоке и юге Украины все дни русско-украинской войны.

В последнее время журналистка готовила материалы о военных действиях в Запорожской и Донецкой областях. Она планировала поехать в Мариуполь, чтобы рассказать о том, что на самом деле происходит в городе, который более двух недель ежедневно обстреливают российские войска.

11 марта вечером Виктория Рощина, вероятно, была в пути из Запорожья в Мариуполь, у нее было плохо со связью. 12 марта с Викторией не смогли выйти на связь. Как стало известно hromadske от свидетелей, на тот момент журналистка находилась во временно оккупированном Бердянске.

16 марта hromadske узнали, что накануне (вероятно, 15 марта) Викторию Рощину задержала ФСБ РФ. Сейчас о ее местонахождении ничего неизвестно.

Двое суток редакция прилагала все усилия, чтобы освободить журналистку непубличным способом. Но это оказалось безрезультатно. Поэтому сейчас они призывают украинское и международное сообщество приобщиться к освобождению Виктории Рощиной.

Дмитрий Смирнов

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