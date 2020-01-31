Кабмин может ввести режим повышенной готовности из-за вируса

Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)

Кабмин рассматривает целесообразность "установления режима повышенной готовности в рамках единой государственной системы гражданской защиты" в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Премьер поручил МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая.

Как сообщили сегодня агентству Интерфакс-Украины в посольстве Украины в КНР, в китайской провинции Хубэй находятся 60 украинцев.

Гончарук поручил Минздраву предоставить ему четкий план по недопущению заноса вируса на территорию Украины.

Также премьер поручил оперативно разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса.

"Также рассматриваем целесообразность установления режима повышенной готовности в рамках единой государственной системы гражданской защиты", - сообщил Гончарук.

30 января Всемирная организация здравоохранения заявила, что эпидемия коронавируса в Китае в настоящее время представляет собой чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, имеющую международное значение.