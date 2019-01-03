Дело МН17: Нидерланды возьмут на себя основные судебные расходы

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В рамках судебного расследования виновных в катастрофе малайзийского самолета Boeing 777 рейса MH17 основную организационную и финансовую нагрузку будут нести Нидерланды. Об этом сообщил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, сообщает Укринформ.

"Подписание финансового меморандума станет завершающим шагом в процессе развития механизма привлечения к уголовной ответственности виновных", - отметил Ченцов, который уполномочен подписать меморандум с украинской стороны.

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Документ планируется подписать в Гааге в конце января этого года от имени пяти стран: Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Правоохранительные органы этих стран принимают участие в работе совместной группы по расследованию катастрофы рейса MH17.

"Соответственно, основное организационную и финансовую нагрузку будут нести Нидерланды. В то же время в ходе судебного разбирательства, очевидно, будет возникать необходимость покрытия дополнительных расходов, связанных со спецификой дела и его международным характером", - отметил Ченцов.

Он уточнил, что это касается защиты свидетелей, участия в процессе членов семей погибших, осуществление переводов и дополнительных экспертиз.

6 декабря 2018 года сообщалось, что Верховная Рада продлила на год соглашение с Нидерландами о расследовании катастрофы рейса МН17.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области на подконтрольной боевикам территории. Погибли все 298 человек на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года следствие обнародовало первые выводы: МН17 ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск). Австралия и Нидерланды официально обвинили РФ в катастрофе, Малайзия воздержалась от обвинений.

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