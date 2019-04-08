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08.04.2019, 12:49

Киберполиция объявила всеукраинскую операцию "Пираты"

Киберполиция объявила всеукраинскую операцию "Пираты" - Фото
Иллюстрация: cyberpolice.gov.ua

В 2019 году киберполиции прекратила деятельность около сотни пиратских онлайн-ресурсов с администраторами в Киеве, Львовской и Закарпатской областях

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Сегодня, 8 апреля, по всей стране стартует операция "Пираты" от киберполиции: она продлится до мая. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Основной задачей является усиление внимания к противодействию преступлениям в сфере нарушений авторских прав правообладателей. Более того, предостерегли правоохранители, нет никакой гарантии того, что пиратский ресурс не несет в себе вредоносного ПО.

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На первый взгляд, говорят в департаменте, просмотр видеоленты на пиратском ресурсе не несет никакой угрозы для безопасности общества, однако такие действия провоцируют злоумышленников нарушать права других граждан - тех, чьей собственностью и являются эти видео.

"Поэтому культура оплаты авторского видео- и аудиоконтента онлайн должна развиваться в Украине", - подчеркнули в Нацполиции.

Заработок пиратов может начинаться от $500 в месяц с одного сайта.

Чтобы эффективно противостоять пиратству, киберполиция "налаживает государственно-частное партнерство" и призывает правообладателей обращаться в подразделение с сообщениями о нарушении их прав через соответствующую форму на сайте.

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Теги: пиратство, киберполиция, копирайт, правообладание
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