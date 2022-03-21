Киев остается главной военной целью России – британская разведка
21.03.2022, 09:27
Разрушения из-за обстрела Киева, фото - КГГА
Киев остается главной военной целью России, несмотря на отсутствие прогресса на этом направлении, пишет британская разведка.
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В ближайшие недели оккупанты могут сделать приоритетом попытки окружить город, говорится в сообщении.
К северу от Киева продолжаются ожесточенные бои.
В то же время российские войска, наступавшие на город с северо-востока, остановились. Силы, наступавшие из Гостомеля на северо-запад, были отражены упорным сопротивлением украинцев, указывает британская разведка.
Основная часть российских войск остается на расстоянии более 25 км от центра города.
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