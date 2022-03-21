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Киев остается главной военной целью России – британская разведка

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21.03.2022, 09:27
Киев остается главной военной целью России – британская разведка - Фото
Разрушения из-за обстрела Киева, фото - КГГА

Киев остается главной военной целью России, несмотря на отсутствие прогресса на этом направлении, пишет британская разведка.

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В ближайшие недели оккупанты могут сделать приоритетом попытки окружить город, говорится в сообщении.

К северу от Киева продолжаются ожесточенные бои.

В то же время российские войска, наступавшие на город с северо-востока, остановились. Силы, наступавшие из Гостомеля на северо-запад, были отражены упорным сопротивлением украинцев, указывает британская разведка.

Основная часть российских войск остается на расстоянии более 25 км от центра города.

Валерия Давыдова
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война киев британская разведка
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