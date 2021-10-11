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Киевлянин организовал схему по вербовке украинцев для войны в Сирии – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2021, 13:16
Киевлянин организовал схему по вербовке украинцев для войны в Сирии – СБУ - Фото
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины подозревает группу лиц в вербовке украинцев для участия в военных действиях в Сирии. Об этом сообщает пресс-центр Офиса генерального прокурора.

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По данным следствия, с февраля 2020-го по март 2021 года киевлянин с двумя сообщниками вербовали граждан Украины для участия в военных действиях на стороне оппозиции в Сирии.

По версии следствия, подозреваемые подыскивали спортсменов, бывших военнослужащих, добровольцев и в целом людей с опытом обращения с оружием. Отмечается, что наемникам обещали $5000 в месяц.

Во время обыска у задержанных изъяли компьютерную технику, мобильные, сим-карты, банковские карты и флешки. Фигурантам объявили о подозрении в вербовке наемников и взяли под стражу.

  • В феврале 2021 года разведка установила, что спецслужбы РФ вербуют жителей оккупированного Донбасса воевать в Ливию и Сирию.
  • В сентябре киллеру ФСБ предъявили подозрение, его могли вербовать для убийства украинского офицера.

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Владислава Михайленко
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Сирия война сбу вербовка наемник Офис генпрокурора
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