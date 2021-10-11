Киевлянин организовал схему по вербовке украинцев для войны в Сирии – СБУ
Служба безопасности Украины подозревает группу лиц в вербовке украинцев для участия в военных действиях в Сирии. Об этом сообщает пресс-центр Офиса генерального прокурора.
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По данным следствия, с февраля 2020-го по март 2021 года киевлянин с двумя сообщниками вербовали граждан Украины для участия в военных действиях на стороне оппозиции в Сирии.
По версии следствия, подозреваемые подыскивали спортсменов, бывших военнослужащих, добровольцев и в целом людей с опытом обращения с оружием. Отмечается, что наемникам обещали $5000 в месяц.
Во время обыска у задержанных изъяли компьютерную технику, мобильные, сим-карты, банковские карты и флешки. Фигурантам объявили о подозрении в вербовке наемников и взяли под стражу.
- В феврале 2021 года разведка установила, что спецслужбы РФ вербуют жителей оккупированного Донбасса воевать в Ливию и Сирию.
- В сентябре киллеру ФСБ предъявили подозрение, его могли вербовать для убийства украинского офицера.
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