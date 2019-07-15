Кортеж Зеленского попал в ДТП: фото, видео

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Вчера, 14 июля, автомобиль Государственной службы охраны из кортежа президента Владимира Зеленского попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба управления госохраны Украины.

"Микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав управления госохраны Украины возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, попал в ДТП. Жертв нет", - отметили в пресс-службе.

На месте ДТП работали сотрудники правоохранительных органов. Однако информации об аварии пока нет на сайте областной полиции.

"Автомобиля президента среди машин, попавших в ДТП, не было. Кроме микроавтобуса, в ДТП попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении", - уточнили в пресс-службе.

Портал Первый Запорожский сообщает, что ДТП произошло на трассе между Васильевкой и Мелитополем из-за несоблюдения правил дорожного движения в результате обгона колонны автобусов с детьми, которые ехали на отдых.

"Двое автомобилей Volkswagen Touareg врезались в автобусы предприятия ПАО АрселорМиттал Кривой Рог, которые перевозили детей в оздоровительный лагерь", - говорится в сообщении.

Представитель партии Слуга народа Алексей Сердюков стал участником смертельного ДТП в Полтавской области.

По информации полиции, 13 июля на автодороге Полтава-Сумы произошло столкновение авто ВАЗ-21099 и Toyota Сorolla. В результате аварии погибла 39-летняя пассажир ВАЗа. Ее дочь и водитель авто находятся в тяжелом состоянии. Пострадали также водитель и пассажир Toyota.